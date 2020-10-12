رحيل “فتاة جيمس بوند” مارجريت نولان عن عمر 76 عاماً

المستقلة/ منى شعلان/ رحلت عن عالمنا الممثلة الإنجليزية مارجريت نولان، إحدى أشهر فتيات العميل السري جيمس بوند ، مع النجم شون كونري في فيلم GOLDFINGER، وتأتي وفاة مارجريت بعد مسيرة فنية طويلة، وإثر غياب عن الساحة استمر 9 سنوات.

ومنذ عام 2011 حين شاركت المخرجة إيفون دوتشمان في فيلم THE POWER OF THREE، ومارجريت نولان غائبة عن أي نشاط أو حدث سواء كان فنياً أو اجتماعياً، إلى أن كان بيان العائلة الذي أشار إلى وفاتها عن 76 عاماً، تاركة في مكتبتي السينما والتلفزيون 75 عملاً منها مشهد طلبه منها المخرج آلفريد هيتشكوك في فيلم FRENZY عام 1972 لكنه اقتطعه في المونتاج.

وُلدت مارجريت نولان في عام 1943، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، قبل أن تنتقل إلى التمثيل في السينما والتلفزيون والمسرح. وإلى جانب “غولدفينغر” عُرفت الراحلة أيضاً بمشاركتها في أفلام Carry On، بالإضافة إلى ظهورها في فيلم الـ “بيتلز” الذي حمل عنوان A Hard Day’s Night.

الممثلة الإنجليزية مارجريت نولان، بدأت حياتها كعارضة أزياء ، غنت ورقصت الباليه، وعاشت منذ العام 1972، هي مطلقة من توم كيمبنسكي بعد 5 سنوات زواج، عاشت خلالها بين لندن ومدريد، وأنجبت ابنيها: أوسكار ديكس، ولوك أوسوليفان.