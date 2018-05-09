رحيل عدد من النجوم عن باريس سان جيرمان

(المستقلة)..عرضت إدارة باريس سان جيرمان جناحها آنخيل دي ماريا على أتلتيكو مدريد في سعيها لبيع عدد من اللاعبين لمواجهة قواعد اللعب المالي النظيف التي يقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ويواجه فريق العاصمة الفرنسية التعرض لعقوبات قد تصل إلى خصم بعض النقاط من رصيده في الدوري الفرنسي إلى جانب إمكانية عدم المشاركة بدوري أبطال أوروبا بحال عدم قدرة النادي على تعويض خسائره المادية.

ويلقى التعاقد مع دي ماريا ترحاباً شديداً من جانب دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو، خاصة وأن أنتوان غريزمان يرغب في الرحيل إلى برشلونة الموسم القادم.

وواجه الدولي الأرجنتيني صعوبات هذا الموسم في ظل وجود المثلث الهجومي المكون من نيمار وكيليان مبابي وإيدينسون كافاني مما جعلت مشاركاته قليلة، لكنها ازدادت بالطبع عقب تعرض نيمار للإصابة.

وتلوح في الأفق إمكانية رحيل نيمار إلى ريال مدريد وسط رغبة عارمة من مسؤولي الملكي في التعاقد معه، كما تظهر رغبة كافاني هداف الفريق في الرحيل أيضاً.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها أجور اللاعبين والموظفين وبقية المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي.