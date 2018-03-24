رحيل الفنّانة الفلسطينية ريم البنّا

(المستقلة)..توفيت الفنانة الفلسطينية ريم البنا، ابنة مدينة الناصرة، فجر اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت ريم قد اشتهرت بغنائها الملتزم، واعتبرت رمزا للنضال الفلسطيني، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية المعروفة زهيرة الصباغ.

وأصيبت ريم بمرض السرطان منذ 9 سنوات، كما عانت من مرض الشلل الوتري الذي كاد يفقدها صوتها. وأعلنت توقفها عن الغناء عام 2016.

ونعت والدة ريم الشاعرة زهيرة الصباغ على موقعها فى “فايسبوك” ابنتها بالقول:

“رحلت غزالتي البيضاء، خلعت عنها ثوب السقام، ورحلت، لكنها تركت لنا ابتسامتها، تضيء وجهها الجميل، تبدد حلكة الفراق”.