رحيل احمد راضي يتصدر الاخبار واهتمام الرياضيين العرب

(المستقلة).. ما ان اعلن خبر وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي بمضاعفات الإصابة بفايروس كورونا، حتى تناقلت وسائل الاعلام العربية والمحلية النبأ باهتمام كبير، فيما سارع كبار المسؤولين والمؤسسات الكروية والرياضيين في العراق والدول العربية لنعي الراحل الذي حظى بمحبة كبيرة.

وقدم رئيس الجمهورية برهم صالح، التعازي بوفاة النجم الدولي السابق قائلا “رغم فقدنا له، الا أنه حيّ في قلب كل عراقي بما يمثله من هوية وطنية وذاكرة مفعمة بالإبداع والإنجازات الكروية”، مشيرا الى انه “عزاء كل العراقيين “.

كما نعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نجم الكرة العراقية في تغريدة على “تويتر”، جاء فيها “رحل عنّا، أحمد راضي، وهو يرتدي القميص الأخضر، الذي طالما أحبه، وطالما أحببناه فيه.. نسأل الله له المغفرة، ولأهله ومحبيه ولنا جميعا الصبر والسلوان”.

وأوضح ان “حياة كلّ عراقي غالية، لنلتزم بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، لكي نحمي أنفسنا والمجتمع، ونتجاوز هذه المحنة سوية”.

كما نعى سغراء ايران ،و الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة في بغداد الراحل معزين الشعب العراقي بالخسارة الكبيرة.

وتوفي احمد راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.ودفن في المقبرة المخصصة لضحايا كورونا ببغداد.

الأوساط الرياضية تنعى الراحل

الأوساط الرياضية الرسمية والشعبية أعربت عن حزنها برحيل راضي مؤكدة المكانة المتميزة التي كان يتمتع بها.

و نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بالقول ” خالص تعازي الاتحاد الدولي لأسرة وأصدقاء أسطورة منتخب العراق أحمد راضي الذي توفي اليوم عن عُمر 56 سنة”.

وأضاف “رحم الله اللاعب الكبير وسنتذكره دائماً كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم”.

ونشر الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس اتحاد الأردن لكرة القدم على حساباته الرسمية: “رحم الله الأخ والصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه إلى عمان لتلقي العلاج من مضاعفات فايروس كورونا”.

مضيفا: “لقد فقدنا هامة رياضية نفخر و نعتز بها و مثالا بأخلاقه و عزيمته، تعازينا الحارة لعائلته و لشعب العراق و الوطن العربي و يلهمنا العلي القدير الصبر والسلوان”.

كما قدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، تعازيه في وفاة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي.

و رثا بن إبراهيم أحمد راضي،قائلا: “تشعر أسرة كرة القدم الآسيوية بالحزن الكبير، ونحن نقف إلى جانب عائلة الفقيد والاتحاد العراقي لكرة القدم.. كان أحمد راضي أيقونة للرياضة في بلده، وسوف تبقى مساهماته خالدة في أذهان عشاق كرة القدم بقارة آسيا”.

وأضاف: “باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أتقدم بأعمق مشاعر التعزية والمواساة، ونحن نشعر بحزن كبير لفقدان مثل هذا الرجل”.

وأصدر نادي الزوراء العرقي بيانا رسميا قال فيه: “تنعى الأسرة الرياضية في الزوراء أحد رموزه الكابتن المرحوم أحمد راضي والذي وافته المنية اليوم جراء إصابته بفايروس كورونا اللعين”.

وتابع: “نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعاه أيضا نجم الكرة العراقية المعتزل يونس محمود، وكتب على حسابه في “تويتر”: “أبكيت قلبي قبل عيني حبيبي أبو هيا أكبر صدمة والله يصعب علي هذا البوست لا حول ولا قوة الا بالله.. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

كما نعى كل من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، والمدرب العراقي عدنان حمد، ونواف التمياط نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، الكابتن أحمد راضي.

وتقدَّم لاعب المنتخب القطري السابق، عادل الدهيم، بالتعزية إلى الشعب العراقي، وعائلة اللاعب راضي، بوفاته.

كذلك، وصف لاعب المنتخب العُماني الدولي السابق، إسماعيل العجمي، وفاة اللاعب العراقي راضي، بالصدمة، متقدماً بالتعزية للعراق والعالم العربي عامة بوفاته.

المذيع القطري خالد الجاسم، عبّر في تغريدة له، عن صدمته بوفاة اللاعب العراقي راضي، الذي وصفه بالأسطورة العراقية.

ونعى الإعلامي الرياضي مصطفى الأغا اللاعب راضي، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، كما نعى الإعلامي السعودي عبد العزيز البكر اللاعب الرياضي العراقي، متحدثاً عن أخلاقه العالية.

ونعى المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي الأسطورة أحمد راضي، واصفا إياه بأنه كان أيقونة لكرة القدم العراقية والعربية، حيث كتب على صفحته بتويتر: “فاجعة كبيرة تضرب الوسط الرياضي العراقي والعربي برحيل النجم أحمد راضي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. خالص التعازي لكل الأحبة في العراق إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويحظى النجم العراقي بشعبية كبيرة لدى الأوساط الكروية في العراق والعالم العربي بعدما عرف كيف يشق طريق نجوميته منذ عقود عدة عبر مسيرة كروية كانت زاخرة بالإنجازات والألقاب المحلية والقارية، حتى أصبح واحدا من ألمع نجوم المنتخب العراقي وفريق الزوراء صاحب الجماهيرية الكبيرة.

وتحولت صفحات العراقيين على موقع فيسبوك الى صور رثاء للراحل احمد راضي في انتشرت صوره على القصص اليومية(الستوري) لعشاق الكرة العراقية والإعلاميين الرياضيين.

يذكر ان احمد راضي اختير عام 1988 أفضل لاعب في آسيا، وفي العام ذاته نال لقب هداف دورة كأس الخليج العربيي في السعودية، كما حصل على لقب هداف كأس العرب في الأردن. وحصل راضي على لقب لاعب القرن في العراق مع النجم حسين سعيد.

وشارك النجم العراقي في دورتين أولمبيتين، الأولى عام 1984 في لوس أنجلوس، والثانية في سول عام 1988، كما شارك في كأس العالم لكرة القدم في المكسيك عام 1986 وأحرز هدف منتخب العراق الوحيد في البطولة وكان ضد بلجيكا.