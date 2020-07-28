رحلة احمد دحام مع نفط ميسان تنتهي بالتراضي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت إدارة نادي نفط ميسان الرياضي لكرة القدم، الثلاثاء، بعدم تجديد العقد مع المدرب أحمد دحام للموسم الجديد.

وقال بيان النادي أن جلسة عقدت امس بين ادارة نادي نفط ميسان و المدرب القدير احمد دحام قرر الطرفان فيها عدم تجديد عقد تدريب فريق الكروي للموسم المقبل.

واثنى النادي على الجهود “الاستثنائية” التي بذلها دحام مع “فرسان المملكة” في الموسم الماضي.

ونقل البيان عن إدارة النادي التمنيات لدحام بالتوفيق و النجاح بمسيرته المقبلة، منوها الى أنها ستعلن في القريب العاجل تعاقدها مع مدرب جديد يقود الفريق الموسم المقبل.

وفي سياق ذو صلة اكدت ادارة النادي اكمال الاجراءات التعاقدية مع حارس المرمى الدولى نور صبري ليمثل النادي في الموسم الجديد.