رجل دين يقترح فرض ضريبة على الشاب غير المتزوج

(المستقلة)..اقترح رجل دين معروف في إيران أن يدفع الشباب الذين بلغت أعمارهم 28 عاما من دون أن يتزوجوا ضريبة “كبيرة” للحكومة.

وأثار اقتراح رجل الدين المحافظ محمد إدريسي، موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران على مدار اليومين الماضيين، وفق ما ذكر راديو “فاردا” الإيراني الذي يبث من التشيك.

وأكد إدريسي في مذكرة موجهة على ما يبدو إلى البرلمان، أن “الزواج يجب أن يصبح إلزاميا، وعلى أولئك الذين لم يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين أن يواجهوا عواقب”.

المصدر: العربية.نت