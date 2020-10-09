رجل دين مسيحي: نتحد في ضريح الامام الحسين على حب الوطن

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد رجل الدين المسيحي رياح الطلي ، اليوم الجمعة ، إن “الإمام الحسين عليه السلام للبشرية جمعاء ، ونتحد في ضريحه المقدس على حب الوطن”.

وقال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن ” الهدف من الزيارة هو التأكيد على وحدة الشعب العراقي ، وأن جميع المشاركين في المسيرة حضروا واتحدوا مع حب الإمام الحسين عليه السلام”.

وأوضح إن “الموكب المشارك في أربعينية الامام الحسين ، ما هو إلا رسالة يجب أن تنقل للعالم أجمع بأن العراق موحد ويرفض الطائفية”.

وأضاف يجب “أن نتخلق بصفات الإمام الحسين عليه السلام كرمز للإنسانية ورمز لجميع المذاهب “.

من جانبه أعلن نائب رئيس قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، هاشم الموسوي عن مشاركة عدد من الدول العربية والاجنبية في عزاء ومراسيم احياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، فضلا عن مشاركة علماء وشخصيات دينية من طوائف متعددة “.

وقال الموسوي إن “عدد المواكب التي وصلت الى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة باحياء عزاء وزيارة الأربعين لهذا العام 1442هـ بلغت (20) موكبا من (8) عربية واجنبية “.

وأوضح إن ” الدول المشاركة هي كل من بريطانيا ، والسويد ، والهند ، وباكستان ، ونيجيريا ، والسعودية ، ولبنان ، والكويت “. وأضاف إن “جميع المواكب التزمت عند اقامة مراسيم العزاء بالإجراءات الوقائية الاحترازية كالتباعد وارتداء الكمامات والكفوف “.

وكانت حكومة كربلاء المحلية أعلن يوم أمس الخميس ، أن ما يقارب 14 مليون زائر من العراق أحيوا زيارة أربعينية الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس وسط إجراءات أمنية ، وكربلاء لم تسجل أي خرق أمني “.