رجل دين زميل للإيراني المصاب بكورونا يسلم نفسه للجهات الصحية في المثنى

(المستقلة)… افاد مصدر طبي مسؤول يوم الثلاثاء ان رجل دين زميل للطالب العلوم الدينية الايراني سهيل اميري المصاب بفيروس كورونا قد سلم نفسه الى الجهات الصحية في محافظة المثنى.

وأوضح المصدر بأن رجل دين وزميل في الدراسة للمصاب الذي اعلن عن اصابته بفايروس كورونا بمحافظة النجف سلّم نفسه للجهات الصحية في محافظة المثنى.

واضاف المصدر ان رجل الدين يحتجز حاليا في مستشفى الحسين واجري له الفحص وأرسلت عينة منه لمختبر الصحة المركزية في بغداد للتأكد من إصابته او سلامته.

واكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الاثنين تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا لدى طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية في محافظة النجف.(النهاية)