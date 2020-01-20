رجل الأعمال الاردني أبو غزالة: الأزمة الاقتصادية ستتحول إلى حرب

المستقلة / تطرق رجل الأعمال الاردني طلال أبو غزالة مؤسس مجموعة “طلال أبو غزالة” الدولية في الحلقة الأولى من برنامجه الجديد عبر قناة “روسيا اليوم”، إلى مواضيع يصب جميعها في كيفية مواجهة الأزمات، وتحويلها إلى فرص.

وفي الحلقة الأولى من برنامجه الأسبوعي “العالم إلى أين؟”، تحدث أبو غزالة عن الأزمة العالمية التي بدأت مظاهرها كمنافسة تجارية وإجراءات دفاعية في عام 2018 واستمرت في 2019، والتي تحولت في وقتنا الراهن إلى حرب تجارية بين الصين ومن معها في مقدمتهم روسيا، والولايات المتحدة وحلفاؤها في العالم ككل والمنطقة.

وأكد أبو غزالة أن العالم دخل في مرحلة ركود تتدحرج حتى ننتهي إلى حرب تحدد شكلها الظروف قبل نهاية العام الجاري 2020.

وفي معرض حديثه عن حجم الاقتصاد العالمي مقابل الدين العام العالمي، وما يتبعه من حالة الإفلاس التي تتراوح من دولة لدولة، قال إن هناك دولا قليلة جدا في العالم، لديها زيادة في دخلها ونقص في ديونها.

وأورد مثالا على ذلك سوريا، قائلا إن المستمع قد يستغرب إذا ما عرف أن هذا البلد من الدول النادرة في العالم التي لا يثقلها الدين العام، مؤكدا أن قيمة الدين السوري “صفر”.