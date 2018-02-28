رجاء قصابني حديث الشارع التونسي

(المستقلة)..تعيش النجمة المغربية رجاء قصابني حالة نشاط كبيرة حيث حلت بداية الأسبوع الماضي لدولة تونس كضيفة في أجمل حلقات البرنامج التلفزي الأكثر مشاهدة بتونس “لاباس” على قناة الحوار التونسي و التي تستقطب في حواراتها أهم نجوم الأغنية العربية و العالمية.

تطرقت رجاء في حوارها إلى عدة مواضيع أهمها عن علاقتها الطيبة بشركة انتاجها السابقة “روتانا” و نفت كل الشائعات حول خلافهما ، كما قدمت العديد من المفاجأت حول جديدها ،أهمها كان خبر تعاملها مع الفنان و الملحن الكبير وليد توفيق في أغنيتين .

كذالك أعلنت عن تعاملها مع النجم العربي مروان خوري في أغنية جديدة سوف تصدر قريبا إلي جانب استعدادها لتصوير أغنيتها “زعما” على طريقة الفديو كليب ، مطلع الشهر القادم .