رجاء الجداوي: هذه الفنانة كانت السبب بطلاق أمي

المستقلة /كشفت الفنانة المصرية رجاء الجداوي لأول مرة أن خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا كانت السبب في انفصال والديها منذ أن كان عمرها 3 سنوات.

وبحسب مجلة “جولولي”، قالت رجاء خلال ندوتها التكريمية ضمن فعاليات مهرجان أسوان للمرأة، إن سبب انفصال والدها يعود إلى دخول تحية كاريوكا المجال الفني، ولذلك شعرت بالذنب وتولت هي تربيتها.

وبعدما تولت خالتها تربيتها، قالت رجاء إنها انتقلت من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأرستقراطية، ورُبيت على يد مربية إيطالية، وانضمت لمدرسة داخلية لمدة 11 عاماً.

وكشف رجاء أن خالتها كانت رافضة دخولها مجال التمثيل لذا قاطعتها لمدة 6 سنوات، وقالت: “خالتي تحية كاريوكا لم تكن تريد لي دخول المجال الفني، كانت تريد مني التركيز في دراستي، وبعد مشاركتي في فيلم (دعاء الكروان) قاطعتني 6 سنوات”.

وأضافت:” كنت أود مهاداة والدتي بـ(حلة بريستو) ولكني لم أكن أمتلك الأموال، فطلبت من أصدقاء تحية فرصة للعمل، وجاءت لي فرصة العمل لفترة في جراج، كنت أقوم بتحصيل الأموال من الكمسري، 12 جنيها مقابل ريال، وكان أجري في 7 سنوات عمل 7 جنيهات”.

واسترجعت رجاء كواليس أول لقاء لها مع فاتن حمامة في فيلم “دعاء الكروان”، وقالت: “في أول يوم تصوير اقتحمت غرفة مكياجها التي كانت مثل غرفة العمليات بالنسبة لفاتن حمامة وانزعجت من وجودي وطلبت مني الخروج قائلة (ايه دا اطلعي برة وخبطي ولما اقولك ادخلي تدخلي)”.

وتابعت: “أجبتها بـ (حاضر يا طنط)، لترد علي بأنه أنا هنا مدام فاتن ولست طنط، وطلبت مني قراءة المشهد أمامها، وأخفقت فيه، وعلمتني كيف أعبر عما أجسده”.