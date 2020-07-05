رجاء الجداوي في ذمة الله عن 82 عاما

توفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

أعلنت أميرة حسن مختار ابنة رجاء الجداوي الوحيدة خبر الوفا عبر حسابها بموقع Facebook.

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

ومنذ أيام، أكد أعضاء الطاقم الطبي، أن الحالة الصحية لرجاء الجداوي غير مستقرة، وما يهم الآن هو استعادة الرئة لعملها بشكل طبيعي أكثر من تخلص جسمها من الفيروس، لافتين أن رجاء الجداوي تتنفس حاليًا عبر أنبوب تنفس بالحنجرة ولا يمكنها التنفس بدونه.

فيما تعتبر هذه الأنبوبة هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا، وفي حال فشلت الرئة في استعادة عملها قد يودي ذلك بحياة المريض.

يذكر أن رجاء الجداوي نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، أول يونيو الماضي، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعدها حقنها الأطباء ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.