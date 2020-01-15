رجاء الجداوي تعليقا على شائعة وفاتها: “أنا المرحومة”.. فيديو

المستقلة/ منى شعلان/ إنتشرت خلال الساعات الماضية ، شائعة وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وهو الأمر الذى أزعجها كثيرا، فى ظل تداول مثل هذه الشائعات من وقت لآخر.

ونفت الفنانة رجاء الجداوي، تلك الشائعة بنفسها، بل أيضا سخرت منها قائلة:”أنا حزينة بشدة من هذه الشائعة السخفية ، والآن أنا المرحومة علي حد قولها.

وتسألت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج “كلام الغيطي”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأربعاء: “ماهى متعة الأنسان أن يطلق مثل هذه الشائعة ، مضيفة أنها تُحب الجميع وتتعامل مع الجميع بطيبة، ولدينا أحمال وأعباء كثيرة وليس لدينا أي وقت لترويج مثل هذه الشائعات”.

وأضافت: “أنها فوجئت بهذه الشائعة من خلال مهاتفة أصدقائها ، وهذه المرة الرابعة التي تنفى فيها شائعة وفاتها ، وكأنها مثل القطط بـ 7 أرواح”.

وأشارت إلى أن هناك وفد من أصدقائها قاموا بزيارتها بعد هذه الشائعة من أجل الإطمئنان على صحتها، معقبة: “يا جماعة الكلمة الطيبة صدقة ، والله هنمشي في ميعادنا”.