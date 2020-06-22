رجاء الجداوي تستعيد وعيها مع استمرار الاصابة بفايروس كورونا

(المستقلة).. ذكر مصدر طبي داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، أن الفنانة رجاء الجداوي استعادت وعيها داخل غرفة العناية المركزة، وتبادلت الحوار مع الفريق الطبي المعالج.

ونقل موقع (سيدتي نت) تأكيد المصدر استقرار الحالة الصحية للفنانة المصرية دون تدهور أو تحسن، لافتا أن الفحوصات الجديدة كشفت سر عدم تعافيها من فيروس كورونا رغم تلقيها علاجا مكثفا للمناعة وجرعات البلازما.

وأشار المصدر إلى أن الفحوصات والأشعة التي أجريت مؤخرا، أكدت أن الفيروس لا يزال كامنا في السائل المخاطي للأنف، ولم تنجح عقاقير رفع المناعة في تحفيز خلايا الدم على مقاومته والقضاء عليه، بسبب عوامل السن إذ تبلغ الفنانة نحو 82 عاما وتعاني من ضعف المناعة وبعض أمراض الشيخوخة.

وكشف أن نسبة الأكسجين في الدم انخفضت حتى 55%، وأنهم اضطروا إلى وضعها على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية، بدلًا من جهاز “سيباب” الذي كان يمدها بالاكسجين عبر الأنف والفم، مشيرًا إلى أنها فقدت الوعي أكثر من مرة، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

يذكر ان أسرة رجاء الجداوي وفريقها الطبي المعالج تلقوا صدمة قاسية بعد ظهور المسحة الثالثة لفيروس كورونا إيجابية، وتراجع نسبة الاكسجين في الدم، ونفى مصدر طبي كل ما تردد عن وجود قرار بسفر الفنانة رجاء الجداوي للعلاج من فيروس كورونا خارج مصر، مؤكدا أن حالتها الصحية الراهنة لا تسمح لها بمغادرة غرفة العناية المركزة، خاصة وأن نسبة الاكسجين في الدم تراجعت في الساعات الأخيرة.

المصدر: سيدتي نت