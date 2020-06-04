رجاء الجداوي تدخل مرحلة فقدان الوعي

كشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، عند تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد دخولها العناية المركزة، فجر أمس.

وقال المصدر الطبى، فى تصريحات نقلتها صحيفة “اليوم السابع”، أن رجاء الجداوي، دخلت العناية المركزة فجر اليوم، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى “ماسك أكسجين”، وقبل قليل تدهورت حالتها الصحية أكثر، وتم وضعها على جهازCPAP، ودخلت مرحلة اللاوعي.

وأضافت المصادر أنه تم مهاتفة ابنتها أميرة حسن مختار للمتابعة اللحظية معها تحسبًا لأي طارئ جديد قد يحدث.

يذكر أن ابنة الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت ذكرت مساء الاثنين أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.

وكانت الجداوي قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.