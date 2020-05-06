رجاء الجداوي: أنا وصمة في جبين الراقصات

علقّت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، على مشهد الرقص الذي جسدته في مسلسل “لعبة النسيان” برفقة الفنانة المصرية دينا الشربيني، مؤكدًة أنها لم ترقص طوال حياتها ولكنها أُجبرت على المشهد كي تُخرج دينا الشربيني من “المود” السيئ الذي عانت منه.

وقالت رجاء الجداوي في تصريحات متلفزة، إنها لا تستطيع الرقص على الإطلاق مردفة: “كل الستات في مصر بتعرف ترقص، أنا لأ ورغم أن خالتي تحية كاريوكا لكن أنا وصمة في جبين الراقصات”.

وأعربت عن سعادتها بنجاح دور “ماما زوزو” الذي تقدمه في المسلسل مبينة: “الدور مختلف كليًا وأنا أعشق هذه الشخصية منذ أول لحظة؛ لأنها شخصية معطاءة ودوده وأم حنونة ومرت بكثير من المشاكل بعد سقوط عمارتها التي كانت تقطن بها”.

وأكدت “الجداوي” أن الحب المتبادل بينها وبين دينا الشربيني أعطى مذاقًا خاصًا للعمل، مبينة أنها تعاملت معها كأنها ابنتها، وأوضحت أن العمل ذو طابع ويعتمد في حواره على “الساسبنس” كي يشعر المشاهد في نهاية كل حلقة أنه استوعب المشهد ويفاجيء بتطورات أكبر في الحلقة التي تعقبها.

ورفضت رجاء الجداوي الهجوم على الفنانين كونهم يطالبون الجمهور بالجلوس في المنازل ويقومون هم بالعمل وتصوير المسلسلات، مردفة: “والله يا جماعة إحنا مجبرين إننا ننزل نصور ونشتغل”.

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “لعبة النسيان”، في أجواء من الغموض والإثارة حيث كانت تجلس “رقية”، مع زوجها “أمجد”، الذي يجسده الفنان أحمد صفوت، حيث ظهرت وهي في حالة غريبة، وعند مغادرة الجميع للغرفة بعد ولادة طفلها تسقط من أعلى السرير بشكل مفاجئ.

ومع توالي الأحداث، تظهر “رقية” داخل غرفة بأحد المستشفيات وتستفيق من غيبوبة استمرت لمدة 4 أشهر، تعرضت خلالها لحالة من فقدان الذاكرة التام الذي يصدمها بالواقع المحيط بها، حتى يتضح أن زوجها توفي ويقوم شقيقه بتوجيه تهمة الخيانة لزوجة شقيقه المتوفى، حيث تسببت خيانتها في نشوب شجار بين عشيقها وزوجها انتهى بمقتل الاثنين داخل الفيلا الخاصة بالزوج.

مسلسل لعبة النسيان ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية المشوقة وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يُذكر أن دينا الشربيني تخوض ثالث بطولاتها المطلقة في موسم رمضان الحالي للعام الثالث على التوالي، وذلك بمسلسل “لعبة النسيان” وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها في المسلسل أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، وغيرهم.