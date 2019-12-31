“رايحين نسهر” ..كليب جديد لمحمد رمضان بمناسبة رأس السنة

المستقلة/ طرح النجم محمد رمضان برومو كليب جديد بعنوان “رايحين نسهر”، ومن المقرر طرحه اليوم الأربعاء على يوتيوب والقنوات الفضائية، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة، وهو الأمر الذى مُكنه من إحياء عدة حفلات داخل مصر وخارجها على مدار الفترة الماضية، فبجانب حفلاته بمصر، أحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، وآخر بمدينة راكش بالمملكة المغربية أمس الأول الأحد.

محمد رمضان أصبح واحدا من أهم الفنانين الذين يقدمون الأغانى خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدم الأغانى “السنجل”، والكليبات، ويحيى الحفلات فى مصر وخارجها، كما حدث منذ عدة أيام حينما أحيا حفلا غنائيا بالمغرب.

وعلق رمضان على برومو الكليب الذى نشره عبر حسابه على انستجرام قائلا: “بكرة الكليب رايحين نسهر على قناتي الرسمية على يوتيوب .. ثقة فى الله نجاح”.

وكان رمضان قد شارك منذ عدة أسابيع فى فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء فى المغرب، كما لعب فى مباراة ودية جمعت بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، الذى ضم عددًا من نجوم كرة القدم من داخل قارة أفريقيا، ومن مصر مثل وائل جمعة ونادر السيد، وأقيمت داخل المملكة المغربية.

ويستعد الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي فى ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير، وشارك سعد لمجرد جمهوره بصورة البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلاً: “دبي إحنا جايين”، ليكون الحفل الأول الذى يجمع الثنائي بعدما قدما سويًا أغنية “إنساى” على طريقة الفيديو كليب وحقق نسب عالية على موقع يوتيوب تخطلت 180 مليون مشاهدة.

وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل “البرنس” الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل “البرنس” التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل “الأسطورة” الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016 ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد.