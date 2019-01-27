رانيا يوسف : سأقاضي من يسيء لي

(المستقلة)..خرجت الممثلة المصرية، رانيا يوسف ، لكي ترد على حقيقة الفيديو الإباحي المزعوم لها، والذي أصبح رائجا بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضحت في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن هناك موقع الكتروني غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمها على فيديو فاضح، رغم أنها لم تظهر به، وأن الفتاة التي يرددون أنها هي لا تشبهها على الإطلاق، ولكنهم قرروا كتابة اسمها لزيادة عدد زوار موقعهم”.

وتابعت، “اسمي أصبح يدرج في أي مصيبة وأنا وأطفالي ندفع الثمن، حاولت أفتح الفيديو لم أعرف، وأصبحنا “ملطشة”، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ”.

وأكدت رانيا يوسف أنها تحدثت مع نقابة الممثلين المصرية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها، وستطلب غلق الموقع لأنه غير مصرح به. وأردفت منفعلة: “لابد من محاسبة أي شخص سينقل من هذا الموقع”.

يذكر أن رانيا يوسف، أصدرت بيانا إعلاميا، أول أمس الخميس، يحمل تهديدا لبعض الجهات.

وأعلن المكتب الإعلامي لرانيا يوسف، عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.

وأكد أنه لن يتم التساهل مع أي شخص أو جهة تساعد بنشر أية مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيا.