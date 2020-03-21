رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات

المستقلة /خضعت الفنانة انيا محمود ياسين مؤخرًا لعملية جراحية في أحد المستفيات بالقاهرة ونشرت صور لها برفقة زوجها وعائلتها بعد خروجها من غرفة العمليات.

وتلقت رانيا عشرات اتعليقات من متابعيها الذين عبروا عن قلقهم الشديد عليها كما تساءلوا عن طبيعة العملية التي خضعت لها ولكنها لم ترد على هذه التعليقات بحسب (مجلة لها).

وفي تصريحات صحافية أكدت والدتها الفنانة شهيرة أن رانيا بخير، وقالت: “رانيا غادرت المستشفى وهي الآن متواجدة بمنزلها، وحالتها الصحية جيدة للغاية ولكننا لا نريد أن نكشف عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها وكل ما يمكني قوله أنها بخير”.

وتخوض رانيا سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “فلانتينو” وتتعاون فيه للمرة الأولى مع الزعيم عادل إمام.