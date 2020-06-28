رانيا فريد شوقي تعلن شفاء شقيقتها عبير من كورونا

(المستقلة)..أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، شفاء شقيقتها عبير من فيروس كورونا بعد معاناة استمرت طوال الأسبوعين الماضيين.

ونشرت رانيا اول صورة تجمعها بشقيقتها وظهرت ملتزمة بالتباعد عنها لأكثر من متر مع ارتداء الكمامة الواقية، ووجهت رسالة إلى متابعيها لمطالبتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

رانيا نشرت أول صورة تجمعها بشقيقتها عبير فريد شوقي عقب تعافيها من المرض عبر حسابها بموقع الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: إحنا ملتزمين أهو .. أختى حبيبة قلبى ربنا ما يحرمنى منك أبدًا.. لك الحمد والشكر يارب على شفائها وربنا يشفى كل مريض.

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي أعلنت إصابة شقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي بفيروس كورونا، مؤكدة أن الفحص الرسمي اثبت أن العينة الخاصة بها إيجابية، ونفت رانيا أن تكون مخالطة لشقيقتها، مؤكدة أنها شاهدتها آخر مرة قبل أسبوع من إصابتها بالمرض، وكانت ملتزمة بالإجراءات الوقائية ومنها عدم تبادل القبلات أو السلام باليد.

وكشفت رانيا فريد شوقي، أن شقيقتها عبير ذهبت لمقابلة أحد الأشخاص في لقاء عمل، وانتقلت العدوى منه لها يوم الخميس الماضي وظهرت الأعراض عليها ، وذهبت وأجرت التحاليل وللأسف طلعت النتيجة إيجابية.

وتابعت: شقيقتى عبير شعرت في بداية الأعراض بسخونية ثم احتقان في الأنف ثم فقدان لحاسة الشم والتذوق وإمبارح جالها إسهال، وكلمنا الدكتور ووصف لها البروتوكول الذي أقرته وزارة الصحة، ونصحها بالتغذية الجيدة وهي حاليا متواجدة في منزلها في عزل منزلي تام.

وعن مخالطتها بشقيقتها قالت: قابلتها من أسبوع قبل إصابتها تماما، وحتى لما كنا بنتقابل مكناش بنسلم ولا بنبوس بعض وحتي لما بنقعد سوا بيكون من بعيد لبعيد يعني كنا محافظين على التباعد الاجتماعي.

واضافت رانيا: أبناء عبير أيضا لم يكونوا مخالطين لها لأنهم لا يعيشون معها، ولكن والدتي كانت متواجدة معها وأخذتها منها، وهي حاليا معي ولم نجر لها مسحة لعدم ظهور أية أعراض، حيث نصحنا الأطباء بعدم الذهاب للمستشفى او اجراء تحاليل إلا لو ظهرت أعراض.

المصدر : سيدتي