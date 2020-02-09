رامي جمال يتصدر تريند «يوتيوب» بـ«سقف».. ويعلق: رزق من ربنا

رامي جمال يتصدر تريند «يوتيوب»
بـ«سقف».. ويعلق: رزق من ربنا

(المستقلة) – منى شعلان/تصدر فيديو كليب «سقف» للفنان المصري «رامي جمال» تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، واحتل المركز الأول بعد ساعات من طرحه ، كما حصد أكثر من مليون مشاهدة.

أغنية «سقف» كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، وهي من ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «أنا لوحدي».

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وأعرب الفنان «رامي جمال» عن سعادته البالغة،
بنجاح الفيديو كليب ، وأن ماحدث مظاهرة حب ورزق من ربنا ، على حد قوله ، كما وجه جمال التحية لكل النجوم المشاركين فى الفيديو كليب ، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة “MBC مصر”

وقال «رامي» ، أن تصوير الفيديو كليب استغرق أكثر من شهر ونصف ، مؤكدًا أنه من الصعب تجميع مثل هذا الكم الكبير من النجوم داخل لوكيشن واحد.

كما كشف «رامي جمال» ، آخر تطورات مرضه البهاق ، حيث إنه مستمر فى استخدام كريمات موضعية ولم يجد علاج حقيقي حتى الآن لهذا المرض،ولكن حالته النفسية الجيدة ستساعده فى التغلب على المرض.

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