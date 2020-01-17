راموس يغيب عن ريال مدريد أمام إشبيلية

المستقلة / حسام الدين جمال / تأكد غياب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن مواجهة إشبيلية في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وأعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن القائمة الرسمية لفريقه لمواجهة إشبيلية في ملعب سانتياجو برنابيو، والتي خلت من اسم راموس، بجانب ماريانو دياز وألفارو أودريوزولا وخاميس رودريجيز وجاريث بيل لأسباب فنية، وفيدريكو فالفيردي للإيقاف.

في المقابل شهدت قائمة ريال مدريد عودة لوكاس فاسكيز وبراهيم دياز.

وضمت قائمة الريال كل من تيبو كورتوا وألفونس أريولا وألتوبي في حراسة المرمى، وداني كارباخال وإيدير ميليتاو ورافاييل فاران ومارسيلو وفيرلان ميندي في الدفاع.

وفي خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفرانشيسكو إيسكو، وفي الهجوم كل من كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور بجانب فاسكيز وبراهيم في الهجوم.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن إشبيلية في المركز الرابع.