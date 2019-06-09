راموس يضع “شروط غريبة” للمدعوين الى في حفل زفافه

(المستقلة)..كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن المدعويين إلى حفل زفاف نجم ريال مدريد الإسباني وبيلار روبيو، سيكون عليهم الالتزام ببعض الشروط الصارمة والغريبة.

وبحسب المصدر، فإن الزفاف يجري في الخامس عشر من حزيران/يونيو الجاري، فيما سيتم عقد قران اللاعب على الصحفية والمذيعة التلفزيونية، في كاتدرائية بمدينة إشبيلية.

وتشمل شروط حضور الزفاف، عدم إدخال الهواتف، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور “غير مرغوب فيها”.

فضلا عن ذلك، طلب من المدعوين عدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف؛ ويتعلق الأمر بكل من الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.

ويسافر نحو 500 مدعو إلى حفل الزفاف في مزرعة فسيحة من 44 هكتارا ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غربي البلاد.

ويتزوج راموس (33 عاما) أخيرا من صديقته التي تكبره بـ8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).

المصدر: سكاي نيوز عربية