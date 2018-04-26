راموس: لو كان إنييستا برازيلياً لفاز بالكرة الذهبية مرتين

(المستقلة)..قال الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد أن مواطنه أندريس إنييستا قائد برشلونة، كان يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية مرتين اثناء مسيرته.

وتواجد إنييستا في القائمة النهائية لأفضل 3 لاعبين في العالم مرتين عامي 2010 و2012، لكن ليونيل ميسي هداف البارسا التاريخي، هو من حصل على الجائزة في هذين العامين.

وقال راموس عقب فوز ريال مدريد على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: “لو كان اسم إنييستا أندريسينيو لكان فاز بالكرة الذهبية مرتين نظراً لما حققه”.

وقاد إنييستا منتخب إسبانيا للفوز بكأس العالم 2010، كما حقق معه كأس أوروبا 2012.

واختير نجم الوسط الملقب بـ “الرسام” بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2012.

يُذكر أنّ صاحب الـ 33 عاماً قد يرحل نهاية الموسم الجاري عن برشلونة متجهاً صوب الدوري الصيني.