راموس لديه عرضان من يوفنتوس وباريس سان جيرمان

المستقلة / – رفض ريال مدريد، إبرام أي صفقة خلال موسم الانتقالات المنقضي، وهو ما جعل الجماهير تشعر بالقلق، في ظل ندرة الأوراق المتاحة أمام المدرب زين الدين زيدان، للمنافسة على كل الألقاب الممكنة.

لكن ما يزيد من قلق الجماهير، هو تجاهل الإدارة أيضًا تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، الصيف المقبل، مثلما يحدث مع سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي.

فقد كشف برنامج “الشيرنجيتو” اليوم الثلاثاء، أنَّ إدارة الريال لم تجرِ أي اتصال مع راموس، من أجل التجديد.

وأشار إلى أن اللاعب الإسباني لديه عرضان من يوفنتوس وباريس سان جيرمان، لذا على ريال مدريد أن يتحرك الآن، إذا أراد الحفاظ على راموس.

يُذكر أن راموس سبق وأن ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس في الموسم الماضي، لمزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.