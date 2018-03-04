راموس: قمة ناريه ببن برشلونة واتلتيكو مدريد ستنتهي بالتعادل

(المستقلة) .. أقر مدافع وقائد ريال مدريد، سرجيو راموس، بأنه يثق في انتهاء قمة مواجهات الجولة الـ27 في “الليغا” بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب “الكامب نو”، اليوم الاحد، بالتعادل.

وقال راموس في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، “أحب دائماً مشاهدة مثل هذه المباريات لأنني أحب كرة القدم، ومباراة الأحد إحدى هذه المواجهات التي لا يجب تفويتها، أتمنى انتهاء المباراة بالتعادل، ومن ثم نقلص الفارق معهما في الجولات المقبلة”.

وفيما يخص مباراة فريقه، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، أوضح راوس “نحن ندرك ماذا يعني دوري الأبطال بالنسبة لنا، فزنا بالمباراة الأولى هنا، وعلينا محاولة تحقيق نفس الأمر على ملعبهم على الرغم من صعوبة المهمة، علينا اللعب بنفس الجدية والشخصية مثلما حدث في مباراة الذهاب”.

وحول مبارة خيتافي، اكد أن “جميع المباريات صعبة، نحاول الاستفادة من عامل الجمهور عندما نلعب على ملعبنا، ولكن يجب إظهار هذه الشخصية دائماً، خيتافي دافع جيداً والأهم أننا عدنا للفوز وحصدنا النقاط الثلاث”.