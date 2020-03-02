راموس يرد على بيكيه

المستقلة ..رد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، على تصريحات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، عقب حسم الريال للكلاسيكو.

وحقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدفين دون رد، على غريمه التقليدي برشلونة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الليجا.

وقال بيكيه عقب اللقاء، إنه رأى أسوأ نسخة لريال مدريد في الكلاسيكو، على ملعب البرنابيو، في الشوط الأول.

ورد راموس في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو “رأي الجميع يحترم، لكني أفضل الفوز بكل مباريات الكلاسيكو إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سيئ في الشوط الأول”.

وأضاف “الشيء المهم كان استعادة الصدارة وبالفعل نجحنا في تحقيق هدفنا، لو خسرنا اللقاء لكنا ابتعدنا عن برشلونة بفارق 5 نقاط، سنقاتل حتى النهاية”.

وشدد راموس “عودة كريستيانو رونالدو لرؤية انتصار زملائه السابقين بالكلاسيكو، أمر مبهج للغاية”.

وأتم “فينيسيوس؟ لقد كان في عجلة من أمره ومضغوط، إنه لاعب شاب وموهوب، يجب علينا أن نعطيه الوقت الكافي، لأن لديه الجرأة والشخصية ويساعد كثيرًا في الدفاع”.