رامز جلال يكشف أكثر فنانة صعبة من ضحاياه

كشف الفنان المصري رامز جلال عن أكثر ضحية من ضحاياه النجوم، الذين شعر بالشفقة عليهم أثناء خضوعهم لمقلبه الجديد في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وقال رامز في مداخلة عبر برنامج “يحدث في مصر” على MBC مصر، رداً على سؤال الإعلامي شريف عامر: “”أول واحدة هي الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد (بلبلة)، وكل فنانة وفنان كبير، وكل أصحابي الـ30 الذين ظهروا بالبرنامج”.

وظهر في برومو البرنامج العديد من النجوم منهم واللاعب التونسي علي معلول، ولاعب الزمالك المغربي أشرف بن شرقي، والفنانون ياسمين صبري، ونبيلة عبيد، ومحيي إسماعيل، وفيفي عبده، وغادة عادل، وبدرية طلبة، وحمدي الميرغني، وبوسي، وباسم ياخور، وريهام عبدالغفور، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، وحسن شاكوش، وحمو بيكا