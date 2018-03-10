رامز جلال يصور مقالبه في روسيا

(المستقلة)..بسريّة تامة يستعدّ الممثل ​رامز جلال​ لتصوير برنامجه الرمضاني الثانوي، البرنامج سيصوّر في روسيا ويقال إن اسم البرنامج المبدئي “رامز رجل الثلج”.

هذا الموسم يضاف الى تكلفته الإنتاجية 150 مليون جنيه وقررت المحطة المنتجة للبرنامج المنافسة من خلاله.

سرّب أن ضيوف رامز جلال هذا العام يعرفون تفاصيل المقلب بالكامل قبل تصويره، ويتم وضع شرط لصالح الضيوف ضمن بنود التعاقد يضمن لهم مونتاج الحلقات بأنفسهم، نظرًا لرفض مجموعة كبيرة من النجوم الظهور مع رامز، حتى لا يتعرضوا لإساءة أو نقد من المشاهدين.

المصدر: IMLebanon