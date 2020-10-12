رافائيل نادال … ملك الملاعب الترابية و الجراند سلام 20

الملك نادال يزين عرشه باللقلب الثالث عشر في رولان غاروس ببطولة فرنسا المفتوحة احدى اكبر البطولات الاربعة، حيث كتب الاسباني التاريخ محرزاً لقبه 13 في تاريخ مشاركاته في تاريخ البطولة.

حيث تمكن يوم أمس الماتادور الاسباني من سحق منافسه الصربي نوفاك جيكوفيتش المصنف الاول عالمياً والمنصف الاول للبطولة وفاز عليه بنتائج 6/0 6/2 7/5 في المباراة النهائية.

وبعد تحقيقه الفوز يوم أمس صرح نادال قائلاً : الفوز هنا يعني كل شيء لي، انا لا افكر حقاً انني حقا عادلت رقم فيدرر باللقب العشرين، بالنسبة لي اليوم هو فيوزاً في رولان جالوس وهي تعني لي كل شيء”.

يذكر ان الماتادور الاسباني قد حافظ على سجله نظيفاً في البطولة خالياً من اية هزائم في مجموعات كل المباريات التي خاضها وعددها 7 مباريات امام جميع منافيسه.