(المستقلة)..بمناسبة عيد الحب، نشر الفنان راغب علامة صورة مع عائلته عبر انستغرام بغياب ابنه خالد علامة.

وعلق علامة على الصورة قائلا: لقد افتقدناك حبيبي خالد! عيد حب سعيد.”

We are missing habibi #KhaledAlama with us! Happy Valentines Day ❤ #RaghebAlama#ValentinesDay @jihanalame @LouaiAlame1 @khaledralama pic.twitter.com/0vOL7MANdp

— Ragheb Alama (@raghebalama) February 14, 2020