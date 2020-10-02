راغب علامة: بسبب الطبقة الحاكمة لبنان أصبح كالمريض فى العناية المركزة

المستقلة/ منى شعلان/ يواصل الفنان راغب علامة ، هجومه على الحكومة اللبنانية وإتهامها بالفشل وسوء الإدارة، واصفًا إياهم بـ”الجزارين” والمجرمين.

وكتب علامة ، فى تغريدة له ، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلاً : “بسبب الطبقة الحاكمة والفاشلة والمجرمة، لبنان هذا البلد الجريح أصبح كالمريض في العناية المركزة”.

وتابع: “ومن يدّعوا أنهم يداووه هم جزّارون ومجرمون وليسوا أطبّاء!! كل يوم نسمع عن إنهيار قطعة منه، اليوم القطاع الصحي بخطر بعد الانهيار المالي والاقتصادي ! والآتي أعظم، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

بسبب الطبقة الحاكمة والفاشلة والمجرمة . لبنان هذا البلد الجريح أصبح كالمريض في العناية المركزة ومن يدّعوا أنهم يداووه هم جزّارون ومجرمون وليسوا أطبّاء !! كل يوم نسمع عن إنهيار قطعة منه. اليوم القطاع الصحي بخطر بعدالإنهيار المالي والإقتصادي ! والآتي أعظم. حسبنا الله ونعم الوكيل 🙏 — RaghebAlama (@raghebalama) October 2, 2020

وسبق وكتب: “حرامية ومجرمين، عليهم حصانة بعد كل ما فعلوه بالشعب! من سرق أموال الناس؟ من المسئول؟! هل هناك من آدمي بين الحكام، ليخرج ويقول للبنانيين من سرق أموالهم؟ إن لم يكن شريكا فليتجرُأ أحدهم ويحمل هذه القضية! طبعا لن يتجرّأ أحد لأنهم شركاء فى أعظم سرقة في تاريخ لبنان”.

حراميي ومجرمين. عليهم حصانة بعد كل ما فعلوه بالشعب ! من سرق أموال الناس ؟ من المسؤول ؟! هل هناك من آدمي بين الحكام ليخرج ويقول للبنانيين من سرق أموالهم ؟؟ إن لم يكن شريكاً فليتجرُأ أحدهم ويحمل هذه القضية ! طبعاً لن يتجرّأ أحد لأنهم شركاء في أعظم سرقة في تاريخ لبنان — RaghebAlama (@raghebalama) October 1, 2020

يشار أن الفنان اللبنانى راغب علامة ، قد طرح مؤخراً أغنية “أنتو أملنا” من أجل التوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، وإخراج سامي صعب.