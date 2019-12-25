راصد جوي: العراق سوف يتأثر بمنخفض “قطبي عنيف”    

المستقلة / أعلن الراصد الجوي علي جابر الزيادي، اليوم الأربعاء، أن البلاد تتأثر بمنخفض قطبي عنيف قادم من بلاد الشام.

وقال الزيادي، أن “البلاد تتأثر بمنخفض قطبي قادم من بلاد الشام كان عنيفا هناك وتسبب بأمطار غزيرة فيضانية في تلك البلدان”

لافتا إلى أن “المنخفض تأثيره في العراق يقتصر على أمطار شاملة بين المتوسطة والغزيرة في الموصل والمدن المجاورة”.

وأضاف “اما مدن الوسط والفرات الأوسط فستحصل على زخات مطر عشوائية متفرقة إلى متوسطة ببعض الأماكن مثل في شمال تكريت وشرق ديالى، بينما مدن جنوب البلاد والاقسام الشرقية فالفرص ضعيفة فيها ونسبة الأمطار تكون لقطرات عشوائية متفرقة الليلة”.

واوضح الزيادي، أن “فرص الأمطار تبقى بشكل متقطع على فترات حتى مساء الجمعة المقبل”، مشيرا إلى أن “الرياح اليوم ستكون جنوبية شرقية تنشط بعض الفترات في عموم البلاد خصوصا في الوسط والأقسام الشرقية”.

وبين، أن “درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا خلال الأيام المقبلة”.