روابط نتائج الصف السادس الاعدادي العراق 2019

المستقلة / أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أخبار نتيجة الثالث المتوسط ونتائج السادس الاعدادي التي تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ثم رفعها على مواقع الانترنت من قبل الوزارة التي خصصت تلك المواقع لتوفر على المواطنين أولياء أمور الطلاب الحصول على نتائج أبنائهم بطريقة إلكترونية سهلة في كافة المحافظات، وذلك حين إعتماد النتائج رسمياً قريباً جداً وبتأكيد من الوزارة أنه جاري انهاء العمل من رفع النتائج خلال الساعات القادمة .

رابط: موقع ناجح استعلم عن نتيجة الصف السادس العراق جميع المحافظات. رابط: موقع نتائجنا لعرض نتيجة الصف السادس الاعدادي والثالث المتوسط. رابط: موقع طلاب العراق “نتائج طلاب العراق الوزارية” سابقاً.