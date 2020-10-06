رابط نتائج السادس الاعدادي ( الدور الاول )

المستقلة … أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم السبت عن تخصيصها لروابط تتيح للطلبة في صفوف السادس الاعدادي للدور الاول من الحصول على نتائجهم الكترونياً.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تسهيل عملية الحصول على نتائج السادس الاعدادي للطلبة في العراق عن بعد وهو ما يمكنهم معرفته فور الاعلان عن النتائج بشكل مباشر.

كما ان المواقع التي وفرتها وزارة التربية تتيح للطلبة الحصول على نتائج السادس من خلال تصفح هواتفهم الذكية او اجهزة الحاسوب بشكل مباشر دون الحاجة الى برمجيات او تطبيقات طرف ثالث.

يذكر ان عملية استخدام المواقع تعتبر بسيطة وسهلة جداً، كل ما على الطالب هو كتابة رقم الجلوس الخاص به في الامتحان وبعدها يتم جلب النتائج خلال دقائق ويستعرض له كافة التفاصيل المتعلقة بالطالب.

للمزيد من المعلومات حول نتائج السادس الاعدادي زيارة الروابط الرسمية أدناه

وأدناه الروابط التالية :

رابط نتائج السادس اعدادي الادبي

رابط نتائج السادس اعدادي العلمي

نتائج السادس اعدادي الاحيائي والتطبيقي