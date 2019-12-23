رابط فحص أسماء” منحة قطر” 2019

المستقلة /نتابع معكم اليوم موعد تشغيل الرابط الرسمي لفحص المنحة القطرية ومع اقتراب صرف المنحة القطرية لأبناء قطاع غزة بدات الزخات البحثية والعمليات البحثية عن رابط فحص المساعدة القطرية التي تقدمها للفلسطينيين أهالي قطاع غزة، حيث يتم المنحة الدورية بواقع 100 دولار للمستفيدين بالمنحة القطرية.

وتجدر الإشارة إن أن الموعد المُحدد لصرف المنحة القطرية وهي مساعدة تقدمها قطر لأهالي غزة من الأسر الأكثر حاجة لتوفير حياة كريمة لهذه الأسر، فقد تقرر فحص المنحة القطرية لشهر ديسمبر غداً الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، ويتم ذلك عن طريق رابط فحص المنحة القطرية، هذا وقد صرح رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة “محمد العمادي” عن أن الموعد المقرر بنزول المنحة هو صبيحة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر وذلك من خلال رابط فحص المنحة للأسر الفلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنحة القطرية تغطي جزء من احتياجات مئات الإلاف من المواطنين الفلسطينيين القاطنين بقطاع غزة، وذلك للمساعدة على ظروف المعيشة الصعبة التي يعايشها أبناء القطاع، فالحصار الإسرائيلي الصهيوني والذي امتد لسنوات قد ضيق على الفلسطينيين ظروف حياتهم المعيشية، أما عن المنحة القطرية فهي جزء يسير يسد رمق هؤلاء ويساعدهم على توفير الجد الأدنى من سبل الحياة الكريمة.

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دوام مكاتب البريد من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً

هذا ويتم صرف المنحة القطرية للمستفيدين من خلال مكاتب البريد المنتشرة بمدن القطاع، وذلك بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، وعلى الرغم من المبلغ الضئيل لهذه المنحة إلا أن الكثير من الأسر أصبحت لا تستغنى عنها، وعن أخر التصريحات بخوص المنحة القطرية فقد رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة “محمد العمادي” أنه سيتم أسر فلسطينية حديدة في حدود ما يقرب من 75 ألف أسرة جديدة ستشملها المنحة القطرية، وذلك حسب انطباق الضوابط والشروط وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع.

أسماء المستفيدين من المنحة الأميرية القطرية مساعدات الأسر الفقيرة (12/2019)

ويمكن الاستعلام عن فحص المنحة القطرية برقم الهوية وتاريخ الميلاد، من خلال رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر ديسمبر الحالي، بعدها يمكن للمستفيدين يمن المساهدة القطرية هذه التوجه لأقرب مكتب البريد لصرف مبلغ المنحة القطرية، وتبدأ مكاتب البريد فتح أبوابها صبيحة الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة صباحاً، على أن ينتهي دوام مكاتب البريد في تمام الساعة الثالثة عصرا، وسيتم الصرف حسب الأحرف الأبجدية لأسماء المستفيدين.

هذا وقد كشفت مصادر مقربة من اسماعيل هنية، عن تمديد المنحة القطرية حتى مارس 2020 بصفة مبدئية، في وقت يسعى حيث يسعى إسماعيل هنية إلى تمديد المنحة حتى نهاية العام 2020، كما يسعى أيضا إلى زيادة الدعم المُخصص للكهرباء، وتُشير التوقعات إلى صرف دفعة جديدة من المنحة الأميرية القطرية لعدد 50 ألف أسرة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر.