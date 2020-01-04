رابط التقديم : صندوق الاسكان العراقي يمنح قروض (بدون فائدة) بمبلغ (50) مليون

المستقلة / يبدا التقديم على قرض صندوق القرض العراقي بدون فائدة يوم الخميس 2020/01/02 حيث ستطلق وزارة الاعمار والاسكان استمارة التقديم على قروض صندوق الاسكان وسيكون بامكان المواطن العراقي الحصول على قرض الاسكان قرض الصندوق بموجب قانون 32 لعام 2011 ومبادرة البنك المركزي في بغداد والمحافظات عن طريق ملئ الاستمارة ادناه

ملاحظة: سقوف الاقراض كالتالي

1- (50) مليون لمركز محافظة بغداد و(40)مليون لاطراف محافظة بغداد ومدة التسديد (15 سنة)

2- مركز المحافظات (40) مليون والاقضية والنواحي (35) مليون ومدة التسديد (15 سنة)

3- فيما يخص الموظفين الموطنة رواتبهم من عمر (42) سنة فما دون بامكانه زيادة مدة القرض الى 20 سنة وفق السقوف اعلاه

على المواطن تقديم المستمسكات المطلوبة من اجل التقديم على قروض صندوق الاسكان وهي:

1- سند العقار نموذج (25) ويكون خالي من اي اشارة حجز سابقة

2- خارطة تثبيت الحدود (بلوك كامل مختوم بالختم المستطيل) لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر

3- اجازة بناء نافذة لمدة ثلاث سنوات ومصدقة مع الخرائط المرفقة من قبل البلدية

4- المساحة المطلوبة للبناء والمثبتة في الخرائط بواقع الحال لا تقل عن (65)م2

5- للعقارات المشاعة يتم تقديم مرتسم هندسي يحدد جهة حصة طالب القرض والتي لا تقل عن (100)م2

6- تقديم مستمسكات للمقترض والكفيل (اصل + صورة) صورة شخصية ملونة عدد 2 وصورة قيد بالنسبة لهوية الاحوال المدنية (الجنسية) في حالة الفقدان

7- استمارة تعهد كفالة للكفيل + كتاب تاييد استمرارية خدمة

8- كتاب تاييد استمرارية بالخدمة للمقترض الموظف

9- يكون احتساب مبلغ القرض على اساس نصف الراتب الاسمي للكفيل او قيمة العقار ايهما اقل

10- ان يكون عمر المقترض بين (18-65) سنة

11- ان يقدم ما يثبت مقدرته المالية على سداد مبلغ الاقساط الشهرية

12- ان تكون قيمة الارض تغطي قيمة القرض الممنوح