رابط الأعتراض على تعيينات وزارة “الاعمار والاسكان”

المستقلة / بعد اعلان وزارة الاعمار والاسكان عن توفر 732 درجة وظيفية من الدرجات الشاغرة لغرض التعيين على الملاك الدائم في مقر الوزارة وتشكيلاتها، وبعد الفرز وظهور نتائج المقبولين نقدم ادناه رابط استمارة تقديم الاعترضات للذين لم تظهر اسماؤهم في قوائم التعيينات المنشورة سابقا.

استنادا الى تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 القسم الثالث الملاكات / التعيين / والمعدل باعمام وزارة المالية اعلنت سابقا وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وتشكيلاتها عن توفر 732 درجة شاغرة لغرض التعيين على الملاك الدائم لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة المذكورة سابقا.

رابط استمارة الاعتراض