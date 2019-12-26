رابط ادخال بيانات “السلفة التكميلية” مصرف الرافدين

المستقلة/ تم اطلاق سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم الكترونيا لدى مصرف الرافدين حيث تتراوح السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة بين 5 و 10 و 15 و 20 و 25 مليون دينار .

وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف قال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لنحو الفي موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد .

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها

الية التقديم على السلفة مصرف الرافدين ::

يمكنك التقديم على السلفة عن طريق زيارة احد فروع مصرف الرافدين المنتشرة في عموم العراق وتوثيق طلبك بكل سهولة عن طريق بصمتك وتخويل المصرف باستقطاب مبلغ التسديد من راتبك الشهري عن طريق الاستقطاع المباشر.

لمعرفة ان كنت مشمول بالسلفة يرجى زيارة الرابط ادناه وادخار رقم بطاقتك في الحقل المخصص او مراجعة احد فروع مصرف الرافدين النتشرة في عموم العراق