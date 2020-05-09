المستقلة ..ذكر تقرير صحفي أن رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، دعت لاجتماع طارئ الأربعاء المقبل، لمناقشة مدى إمكانية استئناف النشاط الكروي في البلاد.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت، إن رابطة الدوري الإيطالي تحاول السير على نفس خطى الألمان، بعدما أعلنوا منذ أيام، استئناف البوندسليجا بداية من السبت المقبل.

وأضافت أن رابطة الكالتشيو دعت لاجتماع عاجل وطارئ الأربعاء المقبل، عبر الفيديو، لمناقشة استئناف الأنشطة الرياضية بالإضافة إلى حقوق البث التلفزيوني.

وكانت منافسات كرة القدم في إيطاليا، قد توقفت منذ 9 مارس/آذار الماضي، بعد استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن فرق البوندسليجا عادت للتدريبات بداية من أبريل/نيسان الماضي، مع فرض إجراءات صارمة تحافظ على عدم الاتصال الجسدي بين اللاعبين قدر المستطاع، تماشيًا مع الإرشادات الطبية في ظل تفشي الوباء.