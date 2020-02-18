رابطة البريمييرليج تحفز ليفربول لحصد لقب دوري اللاهزيمة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن تلقي ليفربول دفعة تحفيزية من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بلا هزيمة.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن رابطة البريمييرليج تواصلت مع إدارة ليفربول مؤخرا، حيث أخبرت مسؤولي النادي أنه سيحصل على نسخة ذهبية من درع الدوري الإنجليزي، حال تحقيق اللقب دون التعرض لأي هزيمة.

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992، حقق فريق وحيد اللقب بلا هزيمة، وهو أرسنال في موسم 2003-2004.

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وحصل الفريق اللندني حينها على نسخة استثنائية من درع الدوري مطلية بالذهب، بدلا من النسخة الفضية المعتادة.

ليفربول لم يخسر حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض 26 مباراة فاز في 25 منها وتعادل مرة واحدة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 25 لقاء.

الجدير بالذكر أن ليفربول لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي في حقبة البريمييرليج، ويعود آخر تتويج له بالدوري إلى عام 1990، حين فاز بلقبه الـ18.