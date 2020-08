رائد فهمي : العراق يمر بمنعطف حرج والتغيير هو الاحتمال الأقرب في البلاد

المستقلة … يرى النائب السابق رائد فهمي، أن العراق يمر بمنعطف حرج وان التغيير هو الاحتمال الأقرب في البلاد.

وقال فهمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد , إن “طريق التاريخ مشروط، حيث يمر العراق اليوم بمنعطف حرج، ولا يمكن تحديد نتيجة محددة على وجه اليقين”.

وأضاف “لكن مع وجود حركة احتجاج اجتماعي حازمة وفقدان مستمر للشرعية السياسية والاجتماعية والأخلاقية للمجموعات الحاكمة، فإن التغيير هو احتمال”.

The path of history is contingent. Iraq is today in a critical juncture,no specific outcome can be determined with certainty,but with a determined social protest movement and an going loss of political,social and ethical legitimacy of the governing groups,change is a possibility.

— Raid Fahmi (@raid_fahmi) August 23, 2020