رئيس وزراء الجزائر: التدخلات الخارجية هي من عقدت الأزمة في ليبيا

المستقلة/ ممدوح سليمان/ طالب صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، الأمم المتحدة تطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا إن الجزائر تسعى للم شمل الأطراف الليبية التي ترفض العنف، مضيفا، “اعتقد أن حسن النبية متوفر عند جميع الليبيين”، بحسب روسيا اليوم.

الجزائر تطالب بتطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

وشدد وزير الخارجية الجزائري خلال اجتماع لدول الجوار الليبي في الجزائر، على ضرورة تطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مطالبا بحل الأزمة في ليبيا دون أي تدخلات خارجية.

وقال بوقادوم لا نريد أي تدخل خارجي في الشؤون الليبية لأن التدخلات الخارجية هي من عقدت الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن الجزائر لم توجه الدعوة لأي من طرفي النزاع في ليبيا لحضور المؤتمر.