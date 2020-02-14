رئيس وزراء الاحتلال «يراوغ»: ربما استهدف سلاح الجو البلجيكي دمشق

(المستقلة) ممدوح بليغ/ امتنع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن تأكيد أو نفي غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة، في محيط مطار العاصمة السورية دمشق، مضيفا، «ربما نفذها سلاح الجو البلجيكي».

وقال نتنياهو لإذاعة محلية في مدينة حيفا، ردا على سؤال عن الغارات، «لا أدري ما الذي حدث ليلة أمس (الخميس)»، وأضاف مستهزئا: «ربما كان هذا السلاح الجوي البلجيكي»، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأردف نتنياهو، «لا أتناول أشياء محددة. لدينا سياسة للتصدي لإيران بأي ثمن، وأن نمنعها بشكل منهجي من التطور، إننا نفعل ذلك علانية وسرا».

وقالت وكالة «سانا» السورية، أمس الخميس، إن إسرائيل استهدفت بالصواريخ محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، انطلاقا من الجولان المحتل.

فيما أفاد إعلام عبري، بأن الحديث يدور عن استهداف مخازن أسلحة وصواريخ تابعة لإيران.

من جهة ثانية، لوح نتنياهو بعملية عسكرية ضد غزة، حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة 2 مارس المقبل، وقال، «قد نتحرك في غزة قبل الانتخابات، سيتم الرد بشكل مكثف على الهجمات».