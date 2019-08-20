رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي يعلن نيته الاستقالة بعد جلسة البرلمان

(المستقلة)..قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الثلاثاء، إنه سيقدم استقالته في نهاية نقاش في مجلس الشيوخ بشأن حكومته، أثاره الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني.

وقال كونتي “سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا … سأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجيو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي” بعد النقاشات.

يعدّ الثلاثاء يوماً حاسماً للحكومة الإيطالية إذ قد يضفي رئيسها جوزيبي كونتي طابعاً رسمياً على القطيعة بين حزب الرابطة التابع لماتيو سالفينني، وحركة خمس نجوم، وذلك في حال تقديمه استقالته بعد 14 شهراً فقط على تشكيل الائتلاف الحكومي بين الطرفين.

وأطلق زعيم الرابطة (يمين متطرف) المعركة في 8 آب/أغسطس إثر اتهامه شركاءه في حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات القائمة) بتكرار رفض مشروع خفض الضرائب ومشاريع أخرى.

وأطلق سالفيني، ابن الشمال الإيطالي، منذ صباح الثلاثاء تصريحات عنيفة ضد الساعين الى ائتلاف جديد بين الرابطة وحركة خمس نجوم. وقال “ماذا ستمثل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم؟ أي معنى لحكومة تضم كل هؤلاء الأشخاص المعادين لسالفيني؟ الحكومة يجب ان تكون قوية لتتمكن من العمل”.

وكان سالفيني قد بدأ جولة إعلامية فور تفجيره الائتلاف، قادته إلى شواطئ البلاد حيث سعى إلى كسب أصوات في جنوب إيطاليا والضغط لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف.

وأدى انعدام الاستقرار الحكومي إلى خسارة إيطاليا ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في سوق السندات، ويستمر التوتر في الأسواق المالية إزاء الغموض الذي يلف ثالث اقتصاد في منطقة اليورو المثقل بديونه.

المصدر: يورونيوز