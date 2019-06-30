رئيس هيئة المنافذ الحدودية يبحث في ميسان توحيد الجهود للقضاء على التهرب القانوني

(المستقلة)/ علي قاسم الكعبي/..بحثت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، مع محكمة المشرح في محافظة ميسان توحيد الجهود للقضاء على التهرب القانوني.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت المستقلة نسخة منه ، ان “رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي وخلال زيارته إلى منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان التقى بقاضي تحقيق محكمة المشرح للتباحث في آلية التعامل مع المخالفات المضبوطة في المنافذ الحدودية على اختلاف عناوينها والمحالة وفق محاضر أصولية معززة بأدلة الجرم والمخالفة”.
واشار الى ان “الغرض هو توحيد الجهود المشتركة وإيجاد آلية عمل رصينة بين الهيأة/قسم البحث والتحري والمحاكم للحد من التهرب القانوني وحماية المجرمين والخارجين عن القانون من المزورين والمهربين والفاسدين والمتجاوزين على المال العام”.
وأوضح البيان ” ان هذه الاجراءات مهما كانت صارمة ورادعة لا يمكن ان تؤتي بثمارها ما لم يبدي المواطن التعاون التام مع الجهات الرقابية والابلاغ عن اي حالة فساد او محاولة ابتزاز في منافذنا”.