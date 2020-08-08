رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” يعتذر للعراق

اعتذر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، السبت، للشعب العراقي عن مقولته عن خوفه على الزمالك من أن يحدث له مثل للعراق.

وقال منصور خلال لقائه بمسؤولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى: ” ان مرتضى منصور أكثر شخص في مصر يحب شعب وبلد العراق، فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك وأعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق”.

وأضاف: “فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعًا وهذا التشبيه كان خوفًا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق