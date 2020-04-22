رئيس منظمة أوبك: الوضعية ليست خطيرة لأن أسبابها طارئة

( المستقلة)… توقع محمد عرقاب، رئيس منظمة أوبك، وزير الطاقة الجزائري بداية تعافي السوق النفطية مطلع النصف الثاني من 2020.

وقال عرقاب في فعالية اقتصادية عقدت بالجزائر، اليوم الأربعاء إن الأسعار ستبدأ في التعافي مدفوعة بتخفيض الإنتاج وبدء تعليق إجراءات الغلق جراء فيروس كورونا في عدة دول.

واستعادت عقود النفط الآجلة اليوم، جزءا من عافيتها وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 28 بالمئة إلى 14.76 دولارا للبرميل، بينما صعد خام برنت 11.7 بالمئة إلى 21.6 دولارا للبرميل.

وأوضح رئيس المنظمة أن المشاورات والاجتماعات ستتواصل بشكل دائم، بهدف مراقبة وضعية السوق.

وأضاف: “الوضعية ليست خطيرة لأن أسبابها طارئة تتمثل بفيروس كورونا وتبعاته”.

وعن وضعية السوق الحالية، قال إن سببها تراجع الطلب بشكل كبير على النفط، جراء تبعات فيروس كورونا، ووفرة المعروض ما تسبب بتشبع المخزونات العالمية.( النهاية)