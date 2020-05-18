رئيس مجلس الوزراء يوعز بتشكيل لجنة حكومية لوضع قائمة بضحايا الإحتجاجات

(المستقلة)..أوعز رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الإحتجاجات الشعبية، سواءٌ من المحتجين او قوات الأمن.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن القائمة المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول من تشرين الأول/اكتوبر ٢٠١٩ الى الثامن عشر من أيار الحالي، وستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساساً لتكريم الشهداء وإعادة الإعتبار لهم وتعويض عوائل الضحايا.

وأناط رئيس مجلس الوزراء بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات العراقية والدولية الرصينة لضمان دقة المعلومات الواردة فيها.

وتعد هذه القائمة، عند إنجازها، أول جهد رسمي عراقي لتوثيق ضحايا الإحتجاجات.

ويأتي إنجاز هذه القائمة تلبيةً لأحد الوعود الأساسية التي تضمّنها المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي الذي صوّت عليه البرلمان في السابع من أيار الحالي والمتعلق ب”الشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الإحتجاجات، والإهتمام بعوائل الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى.”