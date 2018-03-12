رئيس مجلس النواب يدعو هيئة المساءلة لمراجعة دقيقة لقوائم المصادرة

(المستقلة).. بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاثنين،في اجتماع موسع ضم اعضاء هيئة المساءلة والعدالة، وبحضور عدد من اعضاء لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية وعدد من مستشاري البرلمان، الأسماء التي وردت في قوائم مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي اعلن عنها مؤخراً من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

وأكد الجبوري ضرورة انصاف من قارع الارهاب وساهم في بناء المؤسسات الدستورية او من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين او من لم يثر على حساب المال العام.

واشار الى ضرورة اجراء مراجعة دقيقة للقوائم المذكورة وان تأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي اثيرت من قبل العديد من الجهات التنفيذية والتشريعية والشعبية.

وأوضح الجبوري “ان البرلمان سيتخذ جملة من الاجراءات بالتعاون مع هيئة المساءلة والعدالة لمعالجة هذه الاشكاليات وانصاف من تضرر جراء ممارسات النظام السابق لتكون القوانين والقرارات عادلة ومنصفة وانسانية لكل شرائح المجتمع العراقي”.

ولفت الى ان “اجراءات الحجز السابقة كانت تشمل 49700 شخصاً، بينما قوائم المصادرة الاخيرة شملت 4354 شخصاً فقط، مما يتيح للألاف ممن حجزت اموالهم وفق القرارات والقوانين السابقة بالتصرف بها بشكل حر”.